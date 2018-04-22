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» » Новый председатель Госсовета Кубы принял в Гаване президента Венесуэлы

Новый председатель Госсовета Кубы принял в Гаване президента Венесуэлы


Добавлено: 22 апр 2018 в 03:00, Категория: Новости на сегодня
Новый председатель Госсовета Кубы принял в Гаване президента Венесуэлы

Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель 21 апреля принял в Гаване венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

После переговоров Мадуро в социальной сети в Twitter отметил, что между государствами сложились отличные отношения. Они находятся на высокодоверительном уровне. Президент Венесуэлы приветствовал нового председателя Госсовета Кубы. Диас-Канеля утвердили в этой должности 19 апреля. 

Ранее Мадуро сообщил, что Венесуэла готова решить конфликт с Панамой. Он призывал к диалогу. Отношения сторон заметно ухудшились за последнее время, поэтому этот шаг очень значим.


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Добавлено: 22 апр 2018 в 03:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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