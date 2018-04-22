Новый председатель Госсовета Кубы принял в Гаване президента Венесуэлы

Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель 21 апреля принял в Гаване венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

После переговоров Мадуро в социальной сети в Twitter отметил, что между государствами сложились отличные отношения. Они находятся на высокодоверительном уровне. Президент Венесуэлы приветствовал нового председателя Госсовета Кубы. Диас-Канеля утвердили в этой должности 19 апреля.

Ранее Мадуро сообщил, что Венесуэла готова решить конфликт с Панамой. Он призывал к диалогу. Отношения сторон заметно ухудшились за последнее время, поэтому этот шаг очень значим.