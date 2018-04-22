Агентство Associated Press 21 апреля сообщило, что двухместное воздушное судно разбилось во время взлета в аэропорту в пригороде Чаттануги.

Одномоторный самолет упал возле взлетно-посадочной полосы. Находившиеся на земле люди не получили травм. Пилот воздушного судна погиб. Происшествие расследуют.

В публикациях местной прессы говорится, что это уже пятая по счету авиакатастрофа в районе данного аэропорта с 2004 года.

Ранее сообщили, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Хакасии. Он совершил жесткую посадку, в результате этого носовая часть воздушного судна разрушилась.