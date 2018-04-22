Огромный корабль пришельцев «маячит» возле МКС на близком расстоянии

Огромный НЛО неожиданно приблизился к МКС на небезопасное расстояние, сообщают уфологи.

Теоретики заговора обсуждают свежее видео, появившееся на канале YouTube UFO Today. Конспирологи предполагают, что рядом с МКС маячит инопланетный корабль внушительных размеров. Летающая тарелка возникла неожиданно, ослепляя пилотируемую станцию яркими лучами. У просмотревших сюжет пользователей, сложилось неоднозначное мнение. Некоторые приняли объект за огромный НЛО, другие же считают, что видели несколько внеземных кораблей пришельцев, из-за множества огней.

Однако после долгих обсуждений касаемо небезопасного предмета около МКС, у Найджела Уотсона все же нашлось разумное объяснение.