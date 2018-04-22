Ольга Бузова вышла в свет в «эксклюзивном» платье за 5 млн – пользователи Сети высмеяли шоувумен

Пользователи соцсети высмеяли Ольгу Бузову за её шикарный вечерний наряд за 5 млн рублей.

На днях в одном из модных московских ресторанов состоялся гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ – 2018. Трансформация», где столичному бомонду были представлены номинанты на эту престижную награду. Как всегда, в числе прочих звезд блистала певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова, которая на этот раз щеголяла в шикарном платье от российского кутюрье Валентина Юдашкина.

Как сообщает источник, наряд стоит 5 млн рублей, и в своем инстаграме Ольга Бузова написала: «…эксклюзивное платье, его никто еще ни разу не надевал».

Но внимательные читатели вспомнили о том, что в платье этой же модели год назад на светском рауте красовалась Татьяна Котова – экс-солистка группы «ВИА Гра».

Понятно, что острые на язык подписчики инстаграма не воздержались от сарказма в адрес Ольги Бузовой, оценив «эксклюзивность» её наряда.