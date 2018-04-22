Пока доченька спит, я лежу и пересматриваю фотки во время беременности. Всё-таки как мне идёт быть беременяшкой. У меня такой большой животик, а родилась моя маленькая, сладенькая бусинка, мамина Любовь. За всю беременность я набрала 16 кг, срок беременности на этом фото почти 40 недель, я помню энергии у меня было хоть отбавляй. Я сама родила доченьку в 41 неделю весом 3580 рост 54 в 17:35. Это круто быть в интересном положении. Все это время насыщено самыми прекрасными переживаниями и мечтаниями, все становится необычным, вкусы, цвета, ароматы, предпочтения в еде, малышка шевелится в животике, перепады настроения, играют гормоны. Все это вспоминаешь и даже начинаешь скучать по всему этому. Это незабываемые ощущения. И мой вам совет, Милые женщины, не стоит откладывать в долгий ящик.
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Новости » Шоу-бизнес » Ольга Рапунцель уже скучает по тому времени, когда была беременна
Ольга Рапунцель уже скучает по тому времени, когда была беременна
Добавлено: 22 апр 2018 в 09:35, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 апр 2018 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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