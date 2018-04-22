«Он сильный и умный. Но не наивный», — Макрон заявил, что с Путиным нельзя проявлять слабость

Президент России Владимир Путин умён, но не наивен, с ним нельзя проявлять слабость, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.

«Он сильный и умный. Но не наивный. Он одержим вмешательством в наши демократии. Поэтому я уверен, что нам нельзя проявлять слабость с Владимиром Путиным. Когда ты слаб, он пользуется этим», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Макрон также отозвался о Путине как о сильном президенте и сказал, что «люди гордятся его политикой», однако высказал мнение, что российский лидер «очень жёстко относится к меньшинствам и оппонентам».