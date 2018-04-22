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Первоочередная угроза Турции исходит от США, — Эрдоган


Добавлено: 22 апр 2018 в 00:18, Категория: Новости на сегодня
Первоочередная угроза Турции исходит от США, — Эрдоган

Угроза Турции исходит в первую очередь от ее стратегических партнеров, заявил президент страны Тайип Эрдоган, имея в виду США, которые оказывают военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГИЛ*.

«Откуда же исходит угроза? Она исходит в первую очередь от наших стратегических партнеров <…> Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Он отметил, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, что несет непосредственную угрозу для Турции.

Эрдоган также раскритиковал США за отказ от экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, комментируя просьбу Вашингтона об освобождении арестованного в Турции по подозрению в причастности к FETO американского пастора Эндрю Брансона.

«США должны смотреть на шаги, которые они предприняли, и соблюдать договор об экстрадиции, если они хотят, чтобы американский пастор Брансон был на свободе», — сказал Эрдоган, добавив, что просьба США об освобождении Брансона незаконна.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа было арестовано около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

* запрещенная в РФ террористическая организация


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Добавлено: 22 апр 2018 в 00:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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