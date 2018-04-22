Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз готовятся к рождению первенца

Джеймс Мэттьюз и Пиппа Миддлтон

К пополнению в семье сейчас готовится не только герцогиня Кембриджская, но и ее младшая сестра — 34-летняя Пиппа Миддлтон и 42-летний Джеймс Мэттьюз впервые станут родителями.

Радостными новостями Пиппа и Джеймс с родными и близкими друзьями поделились на прошлой неделе, сразу же после планового узи, которое показало срок беременности 12 недель.

По словам друга семьи, первыми, кому Пиппа рассказала о своей беременности, были ее сестра, а также родители Кэрол и Майкл. И только потом она сообщила мужу.

Одной из первых о беременности Пиппы узнала ее сестра Кейт Миддлтон. И она пришла в восторг от этой новости.

Первенец пары должен появиться на свет в октябре. Как рассказал все тот же источник из окружения супругов, Пиппа и Джеймс давно хотели завести детей, а в первые несколько месяцев брака эта тема обсуждалась все чаще.

После свадьбы они поняли, что пришло время расширить свою семью.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз, напомним, сыграли пышную свадьбу 20 мая прошлого года. Церемония прошла в Энглфилде, в графстве Баркшир. К алтарю Пиппа пошла в платье дизайнера Джайлса Дикона.