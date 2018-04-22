Полиция Армении начала разгонять протестующих

Сотрудники полиции Армении задержали лидера оппозиции Никола Пашиняна — это произошло вскоре после срыва переговоров Пашиняна и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, сообщает «Интерфакс».

Пашиняна задержали на улице Арцах. Напомним, в ходе встречи Саргсян обвинил лидера оппозиции в шантаже и покинул встречу. Помимо Пашиняна задержали депутатов армянского парламента от оппозиционной фракции «Елк» Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

После задержания Пашиняна полицейские приступили к разгону протестующих против назначения Саргсяна премьер-министром. «Дождь» сообщает о применении сотрудниками правоохранительных органов светошумовых гранат.

Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян обратился к гражданам республики с призывом проявить бдительность и заявил: «К сожалению, одна из сторон — господин Пашинян — пришел вести не диалог, а продиктовать свои условия. В этих условиях диалог не мог дать результаты, поскольку позиция одной из сторон изначально была деструктивной, не было желания договариваться».