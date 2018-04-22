Политики ФРГ убеждены, что Россию нужно пригласить на саммит G7

Представители оппозиционных Свободной демократической партии и Левой партии Германии считают, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в Канаде.

Агентство DPA передает слова главы фракции Левой партии в германском Бундестаге Сары Вагенкнехт. По ее мнению, если западные страны готовы к диалогу с Россией, то этот повод как раз подходит.

По словам замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Александера графа Ламбсдорфа, наладить диалог с российской стороной необходимо именно сейчас, так как мир на Ближнем Востоке и в Европе возможен лишь с ее участием.

Ранее стало известно, что Украина впервые поучаствует во встрече глав внешнеполитических ведомств G7.