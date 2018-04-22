Пользователи в России пожаловались на проблемы с доступом к Google

Интернет-пользователи в России массово жалуются на проблемы с доступом к сайту Google – в ночь на 22 апреля многие отмечают невозможность зайти на главную страницу поисковой системы, об этом пишет РБК.

Проблемы с доступом касаются не только поисковика, но и почты Google, и других связанных с ним ресурсов.

По данным мониторингового сайта downdetector.com, которые приводит РБК, проблемы с доступом к Google отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Роскомнадзор на данный момент не дал комментариев, связаны ли проблемы с доступом к Google с блокировкой IP-адресов в попытках ведомства закрыть доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Однако гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook утверждает, что РКН «начал банить сайт www.google.com. В выгрузке около 63 IP-адресов сайта www.google.com в выгрузке из 600 известных».