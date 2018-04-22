Представитель МИД РФ, комментируя заявление Хантсмана: Ошибся страной

Специальный представитель главы РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских заявил, что Россия не станет давать гарантии невмешательства в выборы Соединенным Штатам.

Он отметил, что американский посол Джон Хантсман, вероятно, ошибся страной. Россия не станет признавать вину за случаи, к которым не имеет никакого отношения, добавил представитель российского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Крутских напомнил, что Соединенные Штаты, в свою очередь, по версии американских СМИ, уже минимум 85 раз вмешивались в дела других государств.

Ранее Хантсман заявил, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Россия не станет вмешиваться в выборы в американский конгресс.

Надуманное вмешательство в американские президентские выборы, прошедшие два года назад, до сих пор обсуждают. Американский лидер Дональд Трамп не раз заявлял, что расследование о «вмешательстве РФ» вообще не должно было начинаться, потому что его не было, сговора не было. Россия также многократно заявляла, что не имеет никакого отношения к американским выборам и шла на открытый диалог.