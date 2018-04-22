Премьер Армении и лидер оппозиции встретятся 22 апреля

Премьер Армении Серж Саргсян и лидер оппозиции Никол Пашинян встретятся 22 апреля, чтобы обсудить актуальные вопросы.

Пашинян сделал публикацию в социальной сети Facebook. В ней он сообщил о встрече и ее тематике. Стороны обсудят пути решения сложившейся ситуации.

Накануне лидер оппозиции создал дорожную карту решения внутриполитического кризиса. Он считает, что премьер-министром должен стать «кандидат от народа», а после этого сформируется временное правительство.

В свою очередь, Саргсян ранее сообщил, что его вступление на должность главы правительства страны обусловлено сложной геополитической обстановкой в регионе. Однако он будет готов покинуть свой пост только после решения серьезных проблем в стране.