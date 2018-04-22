Принцесса Шарлотта: как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала людей во всем мире

Принцесса Шарлотта

Дочь 36-летней Кейт Миддлтон и 35-летнего принца Уильяма, принцесса Шарлотта, в свои неполные три года умудрилась завоевать сердца миллионов людей во всем мире. Она невероятно мила, безумно очаровательна и, как и подобает ребенку ее лет, очень непосредственна. В преддверии дня рождения третьего ребенка герцогини Кембриджской и ее супруга вспоминаем, как прошли первые годы жизни их дочери.



1/18 Кеит Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттои, маи 2015 года2/18 Принц Джордж и принцесса Шарлотта, июнь 2015 года3/18 Крестины принцессы Шарлотты, июль 2015 года4/18 Принцесса Шарлотта, ноябрь 2015 года5/18 Принц Уильям и Кеит Миддлтон с детьми, Альпы, март 2016 года6/18 Принцесса Шарлотта, апрель 2016 года7/18 Кеит Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттои, июнь 2016 года8/18 Кеит Миддлтон и принцесса Шарлотта, сентябрь 2016 года9/18 Принцесса Шарлотта, сентябрь 2016 года10/18 Кеит Миддлтон и принцесса Шарлотта, сентябрь 2016 года11/18 Кеит Миддлтон и принцесса Шарлотта, октябрь 2016 года12/18 Кеит Миддлтон и принцесса Шарлотта на рождественскои службе в Сандрингеме, декабрь 2016 года13/18 Принцесса Шарлотта, май 2017 года14/18 Кеит Миддлтон и принц Уильям с дочерью Шарлоттои, июнь 2017 года15/18 Кеит Миддлтон с дочерью Шарлоттои, июль 2017 года16/18 Принцесса Шарлотта, июль 2017 года17/18 Кеит Миддлтон с дочерью Шарлоттои, июль 2017 года18/18 Принцесса ШарлоттаПосмотреть все

Рождение и крестины

Несмотря на то что принцесса Шарлотта стала вторым ребенком в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма, беременность герцогини Кембриджской вызвала ничуть не меньший ажиотаж, нежели в первый раз. Появления дочери (хотя тогда ее пол еще не был известен) старшего внука королевы Елизаветы II и его супруги британцы снова ждали с большим нетерпением и еще за несколько дней до ее рождения столпились у госпиталя, в который привезли Кейт Миддлтон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в госпитале Святой Марии и сразу познакомилась не только со своей матерью, но и с отцом и старшим братом (принцы Уильям и Джордж тоже присутствовали при родах), а уже через несколько часов, когда Кейт Миддлтон вышла из больницы с малышкой на руках, увидела, что у нее есть поклонники. 4 мая мир узнал имя новорожденной. Она, как и ее брат принц Джордж, получила сразу три имени. Шарлотта Елизавета Диана — именно так назвали свою дочь Кейт и Уильям. Второе и третье имя ей, как не сложно догадаться, дали в честь прабабушки и бабушки, а вот почему она стала именно Шарлоттой, так до конца и не ясно.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцессой Шарлоттой

Крестили Шарлотту в два месяца. Таинство прошло в церкви в Сандрингеме, в графстве Норфолк (там же в свое время крестили и принцессу Диану). Двумя крестными родителями, как и в случае с ее братом Джорджем, дело снова не ограничилось — их у Шарлотты пять.

Стиль

Принцесса Шарлотта, как и ее старший брат, задает тон детской моде. Она появляется на публике в милых платьицах и с очаровательными заколками-бантиками в волосах, которые уже успели стать ее визитной карточкой. Разумеется, за выбор нарядов дочери пока что отвечает ее мать. Предпочтение Кейт Миддлтон, кстати, отдает не британским, а испанским маркам, которые такому вниманию со стороны королевской особы, разумеется, только рады. Возможно, это связано с тем, что няня девочки — испанка.

Принцесса Шарлотта

Детский сад

На образование своих детей принц Уильям и Кейт Миддлтон тратят довольно приличные суммы. Школа принца Джорджа обходится им в 23 тысячи долларов в год, а за детский сад дочери они платят всего на две тысячи меньше. К обучению в нем принцесса Шарлотта приступила в начале этого года. Но пока о ее успехах в детском саду информации не было.

Способности и таланты

Несмотря на то что некоторые дети в три года только начинают произносить свои первые слова, принцесса Шарлотта уже умело изъясняется не только на английском, но и на испанском языке — девочка растет билингвом. А все — благодаря няне, ну и, конечно, своим родителям, которые позаботились об образовании дочери с малых лет.

Увлечения

Чем только не успела уже увлечься в свои неполные три года принцесса Шарлотта! Во-первых, она просто обожает танцевать (эту любовь она унаследовала от принцессы Дианы). Во-вторых, по словам ее матери, девочка очень любит домашних животных и испытывает настоящую страсть к лошадям. В-третьих, проявляет интерес к книгам и теннису. В общем, растет разносторонним и крайне любопытным (в хорошем смысле слова) ребенком.

Отношения с братом и характер

Несмотря на то что Шарлотта младше Джорджа на два года, она проявляет себя как очень заботливая сестра и присматривает за своим братом. Об этом поведала сама королева Елизавета II на встрече с журналистами. Близкие к королевской семье источники часто говорят о девочке как о тихом и спокойном ребенке и отмечают, что она прекрасно знает, что такое хорошие манеры и как юной леди следует себя вести. Очевидно, что, когда у Шарлотты появится младший брат или сестра, она станет своей матери прекрасной помощницей.