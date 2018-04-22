Прощание с Ниной Дорошиной пройдет 24 апреля в «Современнике»

Церемония прощания с актрисой Ниной Дорошиной пройдет во вторник, 24 апреля, в театре «Современник», где она служила, говорится в сообщениитеатра.

Напомним, 83-летняя Нина Дорошина скончалась в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца, от госпитализации она отказалась.

Церемония прощания пройдет на Другой сцене «Современника» (Чистопрудный бульвар, дом 17) и начнется в 11:00. В 14:00 пройдет отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Нину Дорошину похоронят рядом с ее родными.