Роскомнадзор объяснил блокировку Google

В России заблокировали часть IP-адресов Google, поскольку их использует мессенджер Telegram, сообщили в Роскомнадзоре на своей странице во ВКонтакте.

Уточняется, что Google «в нарушение вердикта суда» разрешает месенджеру использовать свои сервера, с помощью них Telegram обходит существующие в России ограничения доступа.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей.

Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем — на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор.