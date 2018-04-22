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Роскомнадзор объяснил блокировку Google


Добавлено: 22 апр 2018 в 22:21, Категория: Украина
Роскомнадзор объяснил блокировку Google

В России заблокировали часть IP-адресов Google, поскольку их использует мессенджер Telegram, сообщили в Роскомнадзоре на своей странице во ВКонтакте.

Уточняется, что Google «в нарушение вердикта суда» разрешает месенджеру использовать свои сервера, с помощью них Telegram обходит существующие в России ограничения доступа.

«В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей.

Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем — на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор.


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Добавлено: 22 апр 2018 в 22:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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