Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

Тема: Блокировка Telegram в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) внёс в реестр запрещённой информации ряд IP-адресов Google, поскольку компания не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram. Читайте по теме

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«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России. В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскомнадзора, которое опубликовано в воскресенье в официальной группе «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что ведомство направило провайдерам для блокировки несколько IP-адресов, в числе которых оказались адреса главной страницы google.com. Адреса заблокированы по решению Генпрокуратуры от 16 апреля. При этом пользователи в течение последних 24 часов жаловались на отсутствие доступа к поисковику.

Роскомнадзор с 16 апреля приступил к блокировке Telegram, владельцы которого отказались исполнить требования закона Яровой, не предоставив ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Кроме того, под ограничение попали адреса, которые позволяли мессенджеру оставаться доступным. Также надзорное ведомство блокирует VPN и прокси-серверы, которые позволяли обходить блокировку запрещённого ресурса.

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