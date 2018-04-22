Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

В российском руководстве нашли универсальное средство борьбы с экономической агрессией Соединенных Штатов.

Новый пакет санкций США против России, а также протекционистские меры Вашингтона рассчитаны на создание серьезных проблем в российской экономике. Власти РФ в качестве ответа предприняли меры, направленные на еще большее укрепление экономики стороны, и которые практически незамедлительно принесли первые плоды.

Российские СМИ передают о том, что Россия совершила очередной «золотой рывок», обеспечив меры по сохранению финансовой стабильности. Как выяснилось, только за неделю, по состоянию на 13 апреля текущего года золотовалютные резервы РФ, несмотря на новые антироссийские меры Запада, повысились на 3,5 миллиарда долларов.

На фоне стремительного роста золотых запасов в стране и одновременного сокращения долларовой массы, а также постепенного отказа от доллара в качестве резервных активов, в России наблюдаются активные процессы, указывающие на рост российского производства, и это несмотря на новые санкции США.

Эксперты издания «НьюИнформ» отмечают, что ответ РФ на американское экономическое давление вскоре заставит Вашингтон задуматься над последствиями, которые в перспективе грозят американцам серьезными проблемами, вплоть до обвала экономики.

В издании также указали на то, что стратегию РФ в отношении валюты США и госдолга в борьбе с американским доминированием в мировой экономике поддерживают и другие государства. Так, уже достигнут ряд соглашений о взаиморасчетах в национальных валютах со многими государствами мира, что при дальнейшем развитии данной тенденции будет иметь весьма печальные последствия для валюты и экономики Соединенных Штатов.