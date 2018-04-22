Россия заняла последнее место на этапе Еврохоккейтура в Чехии

Российские хоккеисты проиграли все три матча чешского этапа Евротура и заняли последнее место в турнирной таблице.

22 апреля россияне уступили хозяевам льда, чехам, со счетом 1:2. До того наши хоккеисты проиграли сборным Швеции и Финляндии, с таким же счетом.

На данный момент в сводной турнирной таблице Еврохоккейтура (по итогам Кубка Карьяла в Финляндии, Кубка Первого канала в России и игр Carlson в Чехии) Россия занимает третье место с 15 очками. Лидирует Чехия (20 очков), на второй позиции сборная Финляндии (16 очков). У Швеции — 12 очков и четвертая строчка таблицы.

26-29 апреля в Швеции пройдет заключительный этап Еврохоккейтура — Шведские хоккейные игры.евротур

Отметим, турнир Carlson в Чехии стал первым для Ильи Воробьева в качестве главного тренера сборной России по хоккею.