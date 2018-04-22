Самый старый человек в мире умер 21 апреля

Агентство Kyodo сообщило, что скончалась 117-летняя жительница Японии Наби Тадзима. Она возглавляла список долгожителей.

В публикации сказано, что она умерла 21 апреля. Японка находилась в больнице на юго-западе своей родной страны.

Она занимала почетное место в Книге рекордов Гиннеса как самая пожилая женщиной Земли. В прошлом году скончалась жительница Ямайки Вайолет Моссе-Браун, которая ранее находилась на этом месте.

Последнее время японка не вставала с постели. Тадзтима проживала на острове Кикай в префектуре Кагосима. Протяженность префектуры от северной до южной границы составляет 600 километров. Там по настоящему красивые пейзажы, горы, реки.