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Самый старый человек в мире умер 21 апреля


Добавлено: 22 апр 2018 в 06:18, Категория: Новости на сегодня
Самый старый человек в мире умер 21 апреля

Агентство Kyodo сообщило, что скончалась 117-летняя жительница Японии Наби Тадзима. Она возглавляла список долгожителей.

В публикации сказано, что она умерла 21 апреля. Японка находилась в больнице на юго-западе своей родной страны. 

Она занимала почетное место в Книге рекордов Гиннеса как самая пожилая женщиной Земли. В прошлом году скончалась жительница Ямайки Вайолет Моссе-Браун, которая ранее находилась на этом месте.

Последнее время японка не вставала с постели. Тадзтима проживала на острове Кикай в префектуре Кагосима. Протяженность префектуры от северной до южной границы составляет 600 километров. Там по настоящему красивые пейзажы, горы, реки.


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Добавлено: 22 апр 2018 в 06:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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