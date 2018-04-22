Саргсян отказал оппозиции в праве «говорить от имени народа»

Премьер-министр Армении Серж Саргсян прервал переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, сообщает ТАСС.

Саргсян заявил: «Политическая сила, получившая на выборах 7-8%, не имеет права говорить от имени народа». Премьер Армении призвал Пашиняна соблюдать закон: «То, что вы предлагаете, — шантаж. Вы не можете шантажировать государство». Пашинян, в свою очередь, упрекнул Саргсяна в непонимании происходящего в стране: «Вы не представляете обстановку в республике».

Напомним, с 13 апреля в Ереване продолжаются массовые акции протеста против избрания Саргсяна главой правительства в парламентской республике. До этого он 10 лет руководил Арменией на посту президента.

Несмотря на протесты, Саргсян занял пост главы правительства и пообещал, что не уйдет из власти, пока не решится проблема Нагорного Карабаха.