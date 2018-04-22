СМИ узнали о плане США оставить авианосец в Средиземноморье

Американское военное командование намерено оставить в Средиземном море авианосную ударную группировку, которая следует в Персидский залив во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. Об этом пишет Defense News со ссылкой на три источника в Пентагоне.

При этом источники утверждают, что американское минобороны рассматривает два варианта: оставить авианосец в Средиземноморье для укрепления европейской безопасности или направить его дальше, к Суэцкому каналу.

По словам собеседников издания, такое решение принято на фоне «растущего влияния России». При этом от официальных комментариев в данной связи в Пентагоне отказались: «Мы не обсуждаем будущие военные операции или внутренние дискуссии» (цитата по ТАСС).

Ранее СМИ сообщали о намерении США усилить присутствие в Черном море для противодействия наращиванию российских сил.