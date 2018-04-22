СМИ узнали о подозреваемом в отравлении Скрипалей экс-агенте ФСБ

В причастности к попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии подозревается некий бывший агент Федеральной службы безопасности, пишет The Sunday People со ссылкой на источники.

Ранее британские СМИ сообщили, что британская полиция и спецслужбы установили ключевых подозреваемых в попытке отравления Скрипалей — они, предположительно, находятся в России. Другие подробности о подозреваемых не приводились.

По данным источников The Sunday People, среди подозреваемых — экс-агент ФСБ 54 лет, который использовал псевдонимы «Гордон» и «Михаил Савицкис».

В целом в причастности к отравлению Скрипалей подозревают шесть человек, пишет издание.

Представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать РИА Новости данную публикацию. Комментарии российской стороны в данной связи также не поступали.