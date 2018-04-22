СМИ узнали о заморозке миллиардных активов Вексельберга из-за санкций

Активы предпринимателя Виктора Вексельберга на сумму 1,5 — 2 млрд долларов заморожены в связи с введением США санкций в отношении бизнесмена и его группы «Ренова», сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Собеседники агентства уточнили, что заморожены долларовые счета компаний, контролируемых «Реновой».

Источники поясняют: «Европейские и, в частности, швейцарские банки проявляют избыточную осторожность, которая даже не предусмотрена санкционными требованиями. Вторичные санкции, по сути, носят наднациональный характер, находя свое применение даже в тех странах, которые не собираются копировать американские санкции или даже с ними не согласны».

Комментариев от представителей «Реновы» в данной связи не поступало.