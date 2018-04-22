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СМИ узнали о заморозке миллиардных активов Вексельберга из-за санкций


Добавлено: 22 апр 2018 в 09:31, Категория: Новости на сегодня
СМИ узнали о заморозке миллиардных активов Вексельберга из-за санкций

Активы предпринимателя Виктора Вексельберга на сумму 1,5 — 2 млрд долларов заморожены в связи с введением США санкций в отношении бизнесмена и его группы «Ренова», сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Собеседники агентства уточнили, что заморожены долларовые счета компаний, контролируемых «Реновой».

Источники поясняют: «Европейские и, в частности, швейцарские банки проявляют избыточную осторожность, которая даже не предусмотрена санкционными требованиями. Вторичные санкции, по сути, носят наднациональный характер, находя свое применение даже в тех странах, которые не собираются копировать американские санкции или даже с ними не согласны».

Комментариев от представителей «Реновы» в данной связи не поступало.


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Добавлено: 22 апр 2018 в 09:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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