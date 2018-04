Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина

Немецкий политик Андреа Налес возглавила Социал-демократическую партию Германии. По ее словам, Берлину следует усилить «дипломатическую активность» в отношениях с российским государством.

За кандидатуру Налес проголосовали 66,35% делегатов. Она стала первой женщиной, возглавившей СДПГ за почти что 155-летнюю историю партии. Налес пообещала реформировать и обновить СДПГ.

This is the new head of Germany’s oldest party #SPD: A. Nahles elected with 66,35 per cent of the votes. She’s the first woman in the role pic.twitter.com/B55gOqxn4M

— Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) April 22, 2018