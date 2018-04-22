СРОЧНО: В Ереване задержан лидер протестов Пашинян

В столице Армении сотрудники полиции задержали лидера протестного движения, оппозиционного депутата Никола Пашиняна.

Шествие колонны протестующих под предводительством Пашиняна было остановлено в ереванском районе Эребуни. Правоохранители вывели из толпы Пашиняна и его соратника Микаеляна.

Мужчин посадили в полицейские автомобили и увезли с места событий.

Сообщается, что полиция начала разгон демонстрантов используя для этого спецсредства — свето-шумовые гранаты.

Протестующие, в свою очередь, требуют отпустить задержанного Пашиняна.