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» » СРОЧНО: В Ереване задержан лидер протестов Пашинян

СРОЧНО: В Ереване задержан лидер протестов Пашинян


Добавлено: 22 апр 2018 в 11:39, Категория: Новости на сегодня
СРОЧНО: В Ереване задержан лидер протестов Пашинян

В столице Армении сотрудники полиции задержали лидера протестного движения, оппозиционного депутата Никола Пашиняна.

Шествие колонны протестующих под предводительством Пашиняна было остановлено в ереванском районе Эребуни. Правоохранители вывели из толпы Пашиняна и его соратника Микаеляна.

Мужчин посадили в полицейские автомобили и увезли с места событий.

Сообщается, что полиция начала разгон демонстрантов используя для этого спецсредства — свето-шумовые гранаты.

Протестующие, в свою очередь, требуют отпустить задержанного Пашиняна.


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Добавлено: 22 апр 2018 в 11:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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