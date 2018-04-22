США потребовали от Украины поднять цены на газ для населения (ФОТО)

США настойчиво порекомендовали Украине поднять цены на газ для населения.

Речь об этом шла на встрече министра иностранных дел «незалежной» Павла Климкина и «и.о.» госсекретаря США Джона Салливана, которая состоялась 21 апреля в канадском Торонто.

Как сообщила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, Салливан «призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту».

Напомним, что одним из главных условий, который МВФ выдвигает Киеву для возобновления финансовых «инъекций», является новое повышение и без того драконовских цен на газ для населения.