США призвали Украину повысить цены на газ

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал Киев поднять тарифы на газ и создать антикоррупционный суд. Об этом заявила начальник пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

«Он (Салливан — прим. ПГ) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ (Международного валютного фонда — прим. ПГ), приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту», — говорится в заявлении Науэрт, которое цитирует ТАСС.

Встреча Джона Салливана и Павла Климкина состоялась в субботу на полях министерской встречи стран «Большой семёрки» в Торонто.

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