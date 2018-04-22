Суд приостановил производство по краже до возвращения обвиняемого из АТО

Надворнянский суд Ивано-Франковской области отложил судебное производство по краже до возвращения обвиняемого из зоны АТО. Такие данные Шарий.net обнаружил в реестре судебных решений.

Согласно тексту постановления, в суде находится уголовное производство по краже. 7 марта 2018 года судом было вынесено постановление о приводе обвиняемого на судебное заседание 12 апреля. Оперуполномоченный местного отделения полиции в рапорте написал, что привод обвиняемого невозможен в связи с прохождением воинской службы в зоне АТО.

«Обвиняемый Лицо_2 на неоднократные вызовы в Надворнянский районный суд не являлся, о причинах неявки не сообщил. Установлено, что в настоящее время Лицо_2 по месту жительства отсутствует, выполняет военную службу в зоне проведения АТО. Учитывая вышеизложенное, судопроизводство следует остановить до прекращения Лицо_2 военной службы или демобилизации», — сказано в документе.

При обосновании решения суд сослался на статью 335 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в которой указаны условия для приостановки судебного производства.

«В случае если обвиняемый уклонился от суда или заболел психической или иной тяжелой продолжительной болезнью, которая исключает его участие в судебном производстве, суд приостанавливает судебное разбирательство по этому обвиняемому до его розыска или выздоровления и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых, если оно осуществляется по нескольким людям. Розыск обвиняемого, который уклонился от суда, объявляется определением суда, организация выполнения которого поручается следователю и/или прокурору», — говорится в статье 335 УПК.

Ранее сообщалось, что АТОшнику дали условный срок за пьяное ДТП с погибшим.

Фото: КиевПравда