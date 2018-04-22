Товарищ Порошенко, вы — большой учёный

Украинский журналист Роман Степняк — об удивительных научных познаниях президента Украины.

Какой бы Томос не случился с церковью, Москва все равно будет на расстоянии протянутой руки. И сколько бы мы не утверждали, что окончательный разрыв с Москвой уже наступил, и Москва, и Кремль, всегда будут рядом. Это география, наука.

Впору повторять незабвенное: наш президент — большой ученый, в науках разных знает толк.

Ну вот судите сами: «Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву».

Разве это высказывание не претендует на серьезное научное открытие?

Я понимаю, если бы эти слова принадлежали историку с мировым именем, то тут же нашлись бы сотни оппонентов, которые бросились бы спорить, искать изъяны в безукоризненной исторической гипотезе, и даже автор этих строк, человек со скромным историческим образованием эпохи глубокого совка, непременно вставил бы и свои «пять копеек» в такую дискуссию.

Но спорить с президентом? Увольте! Какие могут быть козыри против главного президентского тезиса: киевские князья были людьми опрометчивыми!

За годы своего правления в стольном граде на крутом берегу Днепра сотворили много исторических событий, которые никак не вписываются в концепцию розбудовы независимого украинского государства, расцвет которого приходится на вторую половину второго десятилетия третьего тысячелетия от Рождества Христова.

Ну вот возьмем того же князя Юрия Долгорукого. Князь настолько опрометчиво относился к своей биографии, что даже не удосужился указать в берестяных грамотах точную дату рождения! Конечно, вина в этом не только самого Юрия, но и его отца Владимира Мономаха, мог бы и под суетиться! Но запутался старик в своих семейных делах, теперь историкам приходится только гадать, которая из жен Мономаха была матерью Юрия.

Вначале историки считали, что матерью Юрия была первая жена Мономаха и дочь англосаксонского короля Гарольда II Гита Уэссекская, но потом передумали и сошлись во мнении, Юрия родила все-таки вторая жена князя Ефимия. Но я бы все-таки подождал с эти утверждением, пока «президент третьего тысячелетия» этот факт не подтвердит.

Будь у меня такая возможность, я бы прямо задал вопрос Мономаху: ты, мол, мудрый киевский князь, сам первый президент Украины Михаил Грушевский тебя уважал, не говоря уже о нынешнем главе украинского государства Петре Алексеевиче, зачем Юрия по малолетству в Ростов отправил?

Неужели не мог догадаться, какая слава ждет этот город? Ну это же пристанище государственных преступников, достаточно вспомнить хотя бы историю Виктора Федоровича!

Он, конечно, не князь, но все же тенденция-то нехорошая! Опрометчивый был этот поступок Владимира Мономаха, ничего не скажешь. А дальше все пошло по наклонной. Воцарившись вначале на ростовском, а потом на суздальском престоле, Юрий стал одним из разжигателей междоусобицы.

Он добился своего, дважды правил Киевом, гонял поляков и венгров и мог бы стать примером для лучших президентов Украины в третьем тысячелетии. Но угораздило его в 1147 году в непроходных лесах на берегу неизвестной речки построить крепость и назвать ее Москвой.

Это был явно опрометчивый шаг, на что указал в своей исторической речи перед украинским парламентом президент Петр Порошенко. С тех пор ведут начало все бедствия, которые пришлось претерпеть украинскому народу. Только представьте, как хорошо жилось бы украинскому народу, не появись в глухом залесье Москвы!

Возьмем хотя бы эпоху Богдана Хмельницкого. Чем плохо было под польскими панами да турецкими набегами? Вот возьмем пример Насти Лисовской, ставшей верной супругой османского султана Сулеймана Великолепного.

Скажите, разве могла бы простая украинская девушка, не будь рядом дружественной украинскому народу турецкой империи, совершить такую политическую карьеру, скажем в условиях Российской империи?

А ведь все потому, что Москва была далеко и руки ее до простого украинского народа не доставали! Но пришел Богдан Хмельницкий и натворил дел, пошел на поклон к Москве, сдался на милость русскому царю, и жизнь украинцев стала невыносимой.

Нет, народ наш, конечно, не терпел, время от времени пытался избавиться от влияния и гнета Москвы, такие попытки делал и гетман Мазепа, решивший порвать с Петром I и ворваться на плечах шведского короля Карла ХII в цивилизованную Европу и Симон Петлюра со товарищи, отдавшие предпочтение то немецким, то польским освободителям и Герой Украины Степан Бандера, именем фашистского фюрера пытавшийся утвердить лозунг «Прочь от Москвы».

Но рука Москвы, кто бы ею не управлял, всегда оказывалась очень длинной, и это все тянется со времен киевских князей, в частности от Юрия Долгорукого. И вот наступило время окончательно с этой рукой покончить.

Как сказал президент Петр Порошенко, в этом нам поможет Томос: «Такой Томос, дорогие мои, укрепит нашу независимость. Он удалит рудименты того политического проекта, который называется „Русским миром” и который придумали, кстати, именно иерархи РПЦ.

Это уже потом эту опасную для Украины политическую ересь взяла на вооружение власть Российской Федерации».

Правда, какой бы Томос не случился, Москва все равно будет на расстоянии протянутой руки.

И сколько бы мы не утверждали, что окончательный разрыв с Москвой уже наступил, и Москва, и Кремль, всегда будут рядом. Такую вот службу сослужили нам киевские князья на заре христианства.

Надеяться разорвать этот тысячелетний круг не на кого, разве что на спичрайтеров президента, которые способны сочинить еще ни одно политическое заклинание, авось что-нибудь да сбудется…

Роман Степняк