Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Страшная трагедия разыгралась в приморском городе Геленджике утром в воскресенье, 22 апреля.

В одном из садоводческих товариществ произошел пожар, жертвами которого стали 28-летняя женщина и трое её детей – старшему ребенку было 9 лет, двум младшим не исполнилось и года.

Как сообщает источник, ссылаясь на региональный СКР, накануне женщина с супругом и тремя детьми приехала в гости к своей матери, где семья и заночевала. Ночью загорелась одна из комнат частного дома. Жильцы не смогли справиться с огнем самостоятельно, пламя разгоралась всё сильнее. В результате спастись смогли только пожилая женщина, хозяйка дома, и её зять.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.