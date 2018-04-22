Трамп отверг уступки в переговорах с КНДР

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что Вашингтон не шел на какие-либо уступки в отношении Северной Кореи.

Отвечая ведущему телеканала NBC Чаку Тодду, который выразил мнение, что США «многое уступили во время переговоров с КНДР», Трамп написал: «Мы ничего не уступали, а они согласились на денуклеаризацию (что отлично для мира), закрытие полигона и оказались от испытаний».

Американский лидер также отметил: «Мы очень далеко от результата по Северной Корее, может быть, все получится, может быть, — нет, время покажет. Но то, что я делаю, должно было быть сделано уже очень давно».

Напомним, накануне власти КНДР объявили о приостановке ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля. Трамп приветствовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына заморозить ракетную и ядерную программу страны.

Вслед за этим появились сообщения, что советники Трампа считают заявление КНДР ловушкой, чтобы добиться от США уступок в части санкций, а на деле программы не будут свернуты.