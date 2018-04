Трамп считает, что экс-директор ФБР нарушил закон

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не рассекречивал записи бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, а значит огласив их, он нарушил закон.

Ранее американское министерство юстиции начало расследование, связанное с вероятным разглашением секретной информации. Ведомство передало в нижнюю палату конгресса копии заметок, сделанных Коми во время разговоров с Трампом. В этот же день их содержание попало в прессу. Президент Соединенных Штатов обвинил в этом Коми.

Трамп подчеркнул, что многое в слитой информации не иначе, как ложь.

James Comey’s Memos are Classified, I did not Declassify them. They belong to our Government! Therefore, he broke the law! Additionally, he totally made up many of the things he said I said, and he is already a proven liar and leaker. Where are Memos on Clinton, Lynch & others?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что увольнение Коми — одно из величайших достижений нынешнего американского президента.