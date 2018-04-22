В американском штате Огайо еноты подходят близко к людским жилищам, встают на задние лапы, скалятся и истекают слюной. После этого они падают на землю и замирают, а затем снова поднимаются. Несмотря на то, что еноты являются ночными животными, они совершают свои непонятные и пугающие действия в светлое время суток.

Также, выяснилось, что еноты — лишь малая крупица той тайны, которая окружает изменение в повадках диких животных США. Аризонский исследователь аномальных явлений, известный под псевдонимом MrMBB333, сообщает, что собрал десятки свидетельств странного поведения братьев наших меньших.

Ястребы, совы, сойки, орлы, зайцы, выдры, барсуки, лисы и многие другие лесные жители по неизвестной причине перестают бояться людей и перебираются ближе к их домам.

По его мнению, звери и птицы явно чувствуют сейчас то, чего не ощущает человек. Он заявил, что речь может идти о смене магнитных полюсов Земли, о скором извержении Йеллоустонского супервулкана, о расширении трансформного разлома Сан-Андреас между североамериканской и тихоокеанской плитами, или о чем-то еще.

В любом случае исследователь считает, что ему и его соотечественникам следует проявлять большое бдительности: грядут большие перемены.

Embedded video for Ученые обеспокоены странным поведением животных в США

Видео: