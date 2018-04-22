Ученые рассказали, какой овощ необходим для быстрого похудения

Группа ученых из США выяснили, какой овощ помогает в быстрые сроки сбросить лишние килограммы.

В то же время он совершенно безвреден для организма, а наоборот, имеет массу полезных микроэлементов. По словам ученых, овощ Карела, который еще называют момордикой или китайской горькой тыквой, является самым питательным овощей среди всех остальных. Карела имеет горьковатый привкус, что является основной причиной того, что большинство людей держатся подальше от этого питательного овоща. Китайская горькая тыква является источником пищевых волокон, что способствует быстрому похудению.

Кроме того, Карела помогает в лечении диабета, так как овощ поддерживает уровень инсулина в крови. Напиток из китайской тыквы помогает в процессе регуляции инсулина.