Ученые сообщили, когда люди смогут жить до 1000 лет

Ученые из США в ходе исследований обнаружили, как можно продлить жизнь.

По мнению профессора эволюции ботаники Майкла Роуза вскоре люди смогут стать долгожителями. Уже через 30–40 лет каждый человек сможет жить тысячу или более лет. Недавно американские ученые открыли, что в клетках содержаться теломеры, от которых и зависит жизнь человека. С каждым годом теломеров становится в теле человека все меньше, из-за чего умирают клетки и происходит старение.

Ученые медицинского факультета Стэнфордского университета нашли способ искусственного продления жизни теломеров. Американские ученые считают, что прямой путь в вечность теоретически уже открыт, важно только научиться на практике увеличить жизнь теломеров, чтобы человек смог прожить до 1000 лет.