Учёные установили взаимосвязь между силой рукопожатия и умом

Специалисты из Университета Манчестера выяснили, какими качествами обладают люди, у которых крепкое рукопожатие.
Daily Mail сообщает, что те, у кого крепкое рукопожатие, отличаются своими умственными способностями и хорошей памятью будучи в зрелом возрасте.
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Исследователи отметили существование связи между силой мышц и здоровьем мозга. Теперь специалисты хотят выяснить можно ли усовершенствовать мозговую деятельность путём укрепления мышц.
А вот граждане со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества мозга. Таким образом, по силе рукопожатия можно оценить умственные способности зрелого или пожилого человека.