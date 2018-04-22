Учёные установили взаимосвязь между силой рукопожатия и умом

Специалисты из Университета Манчестера выяснили, какими качествами обладают люди, у которых крепкое рукопожатие.

Daily Mail сообщает, что те, у кого крепкое рукопожатие, отличаются своими умственными способностями и хорошей памятью будучи в зрелом возрасте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Призрак рыцаря запечатлел турист в средневековом английском замке

Исследователи отметили существование связи между силой мышц и здоровьем мозга. Теперь специалисты хотят выяснить можно ли усовершенствовать мозговую деятельность путём укрепления мышц.

А вот граждане со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества мозга. Таким образом, по силе рукопожатия можно оценить умственные способности зрелого или пожилого человека.