В ДНР анонсировали уголовное дело против военных НАТО

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР идет сбор доказательств для возбуждения уголовного дела против военнослужащих НАТО, сообщает РИА Новости.

Басурин сообщил: «В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге».

По утверждению властей ДНР, в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Волноваха работает группа иностранных инструкторов, ее возглавляет представитель вооруженных сил Великобритании. В Луганской народной республике, в свою очередь, заявили, что иностранные военные специалисты расквартированы в поселке Теплое рядом с линией соприкосновения.

В самопровозглашенных республиках утверждают, что военнослужащие должны быть привлечены к ответственности за причастность к гибели мирных жителей.