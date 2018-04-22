В морских глубинах обитает десятирукое существо – ученые

Неизвестное науке существо обитает в глубинах Мексиканского залива, сообщают исследователи.

Люди, входящие в группу Okeanos Explorer занимаются поиском и изучением неизвестных до сегодняшнего дня животных тварей. Они снимают их на видео, после чего исследования проводятся в лабораториях. Среди их находок имеются разные существа, но касаемо этого морского вида животного высказался зоолог Майк Веччионе, специализирующийся на кальмарах.

По предположению Майка, это десятирукий головоногий моллюск, но необычный.

На этот раз морской «зверь» испугался и исчез, но ученые надеются продолжить его поиски в ночные часы, когда в водах намного спокойнее.