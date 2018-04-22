В Москве выпал апрельский снег

В ряде районов Москвы прошел снег, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос».

Специалист центра погоды Александр Синенков уточнил: «В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный. Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная».

При этом в столичном регионе похолодало: если на прошлой неделе отмечалась температура до 20 градусов тепла, сейчас она составляет около 4 градусов.

@roscomnadzor заблокировал летние IP адреса и пошел снег! :) #лето #снег #блокировка #рослето #погода pic.twitter.com/P3c62e8Oj0

— Michael Bobarev (@michaelbobarev) 22 апреля 2018 г.