В МВФ назвали главные риски мировой экономики

Международный валютно-финансовый комитет (совещательная структура Совета управляющих — высшего руководящего органа Международного валютного фонда) опубликовал по итогам заседания коммюнике, посвященное проблемам роста мировой экономики.

Члены комитета отмечают, что рост мировой экономики усиливается и охватывает все больше стран благодаря резкому увеличению объема инвестиций и торговли. Однако риски снижения или даже остановки экономического роста в обозримой перспективе будут расти.

К числу таких рисков комитет отнес увеличение финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, также беспрецедентно высокий уровень международного долга, а также демографические факторы и низкие темпы роста производительности.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард объявила о пересмотре политики фонда, причиной которого стала «меняющаяся экономическая ситуация» в мире.