В США голый мужчина устроил стрельбу в кафе

В городе Нэшвилл (штат Теннесси) неизвестный голый мужчина открыл стрельбу, погибли четыре человека, сообщила в твиттере полиция Нэшвилла.

По данным СМИ, сначала преступник застрелил двоих возле заведения, затем продолжил стрельбу в кафе. В итоге трое погибли на месте, четвертый скончался от полученных ран в больнице. Еще два человека госпитализированы с ранениями.



Стрелок остановился лишь после того, как один из посетителей выбил из его рук оружие. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают. Личность стрелка уже установлена — это 29-летний Трэвис Рейнкинг из города Мортон (штат Иллинойс).

Waffle House: 6 persons shot, 4 fatally (3 died at the scene, 1 at the hospital). The 2 others are being treated at Vanderbilt. Search continuing for Travis Reinking. pic.twitter.com/ioR7cVq899

