В США мужчина без одежды устроил стрельбу в кафе, трое погибших

В США в штате Теннеси голый мужчина устроил стрельбу в кафе Waffle House недалеко от города Нэшвилл, в результате чего три человека погибли и четыре получили ранения. Об этом сообщает полиция Нэшвилла в Twitter.

«Три человека умерли и еще четверо ранены в Waffle House, 3571 Мерфрисборо Пайк. Стрелок открыл огонь в 3.25 утра. Посетитель отбил винтовку нападающего. Он был обнаженный и скрылся. Это белый мужчина с короткими волосами», — сказано в публикации.

В полиции сообщили, что подозреваемый приехал на машине, хозяином которой является 29-летний Тревис Райнкинг из города Мортон в Иллинойсе, и что он, вероятно, и является стрелком. Позднее правоохранители заявили, что подозреваемого видели в лесу недалеко от места преступления, он был в черных штанах и с голым торсом.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman’s rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.

A man believed to be Travis Reinking was last seen in a wood line near Discovery at Mountain View Apts. on Mountain Springs Dr. near the Waffle House. The man was seen wearing black pants and no shirt.

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.

Ранее в США произошла стрельба в школе.

Фото: пресс-служба полиции