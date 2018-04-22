Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей

Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми

Со дня на день Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз. По словам самих герцога и герцогини Кембриджских, спокойствие и тишина покинули их дом в тот день, когда на свет появился Джордж. Но суета эта пришлась им по вкусу, поэтому вскоре родилась Шарлотта, а теперь у юных принца и принцесса появится братик или сестричка.

Как Кейт и Уильям воспитывают 4-летнего (в июле Джорджу исполнится уже пять) сына и 3-летнюю дочь и отличаются ли методы представителей королевского семейства от методов обычных людей? Ответ на этот вопрос — в нашем ролике.