2 года и 4 месяца назад я познакомился с красивой девочкой Таней, а произошло это так... Я писал ей в директ, но она не отвечала, и как-то раз, отдыхая в ночном клубе, я увидел ее. Признаюсь, что не сразу узнал, мы встретились взглядом, и я долго не мог оторвать глаз от ее форм, от длинных чёрных волос и красивого личика. Долго не решался подойти! Через некоторое время она с подругой пошла в уборную, там я ее и догнал! Прошептал на ушко, какая она красивая и тд. Попросил номер телефона... Она выхватила мой телефон и набрала свой номер, после этого быстро убежала. Вот так началась наша история. А как вы познакомились со своей второй половинкой.
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Новости » Шоу-бизнес » Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес знакомы уже больше двух лет
Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес знакомы уже больше двух лет
Добавлено: 22 апр 2018 в 18:32, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 апр 2018 в 18:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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