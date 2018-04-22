Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес знакомы уже больше двух лет

2 года и 4 месяца назад я познакомился с красивой девочкой Таней, а произошло это так... Я писал ей в директ, но она не отвечала, и как-то раз, отдыхая в ночном клубе, я увидел ее. Признаюсь, что не сразу узнал, мы встретились взглядом, и я долго не мог оторвать глаз от ее форм, от длинных чёрных волос и красивого личика. Долго не решался подойти! Через некоторое время она с подругой пошла в уборную, там я ее и догнал! Прошептал на ушко, какая она красивая и тд. Попросил номер телефона... Она выхватила мой телефон и набрала свой номер, после этого быстро убежала. Вот так началась наша история. А как вы познакомились со своей второй половинкой.