Виктор Тихонов: хоккеисты сборной России отдали инициативу финнам во втором периоде

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сборная России по хоккею хорошо играла в первом периоде матча чешского этапа Евротура с командой Финляндии, однако во втором игровом отрезке отдала сопернику инициативу; у россиян есть проблемы с реализацией моментов, заявил нападающий российской команды Виктор Тихонов.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Пардубице, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу финнов.

"Сегодня лучше начали матч, чем предыдущую игру со шведами. Хороший был первый период, но во втором мы отдали инициативу, сбавили чуть в скорости, пошли удаления, и темп куда-то сбился. Присутствуют проблемы с реализацией, моменты есть и не только у звена (Алексея) Бывальцева, но и у остальных. Нам нужно забивать, подходить ко всем моментам с максимальной концентрацией", - сказал Тихонов, которого цитирует официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее россияне в вынесенном матче чешского этапа Евротура в Ярославле проиграли команде Швеции (1:2).

"Нельзя ставить такую нагрузку на (голкипера Игоря) Шестеркина, он два матча тащил. Тяжело выиграть, когда мы забиваем две шайбы в двух матчах", - отметил Тихонов.

Матч со шведами стал первым для Ильи Воробьева в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды. "Когда новый состав, не все друг друга знают, есть некая стеснительность. Но после первого матча уже больше общаемся, слышно, что лавка живая, энергии больше. С Ильей Воробьевым хорошо работается, был у него в олимпийской сборной, поэтому знаком с его системой. Привыкать не тяжело, единственное, пока не на 100% получается выполнять его указания", - заявил Тихонов.