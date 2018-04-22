Военный ВСУ погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, четверо ранены: спикер «АТО» сообщил о потерях

Один украинский военный погиб 21 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве, ещё один получил травмы. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО» Максим Праута.

«Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины, 1977 года рождения. Ещё один воин получил боевую травму. Состояние его здоровья — средней тяжести», — сказал он.

Кроме того, в результате обстрелов ранены двое военнослужащих, ещё один получил боевую травму. Военные доставлены в медицинские учреждения. Состояние их здоровья — удовлетворительное.