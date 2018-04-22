Волейболистка сборной России Евгения Старцева имеет проблемы с коленом

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Волейболистка казанского "Динамо" и сборной России Евгения Старцева имеет проблемы с коленом, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Вадим Панков.

Старцева вошла в предварительную заявку сборной России на Лигу наций. Россиянки начнут выступление в турнире 15 мая в Екатеринбурге.

"Старцева сейчас будет просматриваться. У нее побаливает колено. Посмотрим, какие именно проблемы у нее с коленом. Старцева – это основа сборной России, наша надежда. Желаю ей и всем остальным игрокам здоровья, чтобы все восстановились и приступили к работе (в национальной команде)", - сказал Панков.

Казанское "Динамо" в субботу проиграло московскому "Динамо" в финальной серии чемпионата России и стало серебряным призером.