Возможные версии смерти Avicii

20 апреля найден мертвым в Маскате, Оман, популярный шведский диджей Тим Берлинг, известный под псевдонимом Avicii. В последние годы жизни музыкант страдал от острого панкреатита, который отчасти был вызван чрезмерным употреблением алкоголя. Ему было всего 28 лет.



Полиция Омана расследовала дело и приняла решение, что ничего криминального в смерти Avicii нет. Также правоохранительные органы установили причину смерти, но сообщать журналистам о ней не собираются.

О смерти Тима сообщила его представительница Диана Барон: «С глубокой скорбью мы сообщаем, что потеряли Тима Берглинга, также известного как Avicii», — написала она в twitter.

Она также попросила не беспокоить семью усопшего. «Мы просим уважать их потребность в личной жизни в это трудное время. Никаких дополнительных заявлений не будет», — добавила Барон.

Avicii один из немногих диджеев, который гастролировал с мировыми турами. Его популярные композиции Wake Me Up и Levels были на вершинах рейтинга Billboard. Недавно Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Awards 2018 за альбом Avicii (01), выпущенный в прошлом году. Он сотрудничал со многими звездами, такими как Рита Ора и Мадонна. А Нил Роджерс, с которым Тиму удалось выстроить не только рабочие, но и теплые дружеские отношения, называл его младшим братом.

«Я в шоке, потому что я не знаю, как это могло произойти с медицинской точки зрения. Тим был одним из величайших композиторов, с которыми я когда-либо работал, а я работал с некоторыми из самых блестящих музыкантов на этой планете», — сказал Роджерс в интервью Associated Press.



Роджерс также сообщил, что музыкант страдал от острого панкреатита из-за чрезмерного употребления алкоголя, а после того, как в 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендикс, тот отменил серию шоу ради выздоровления. Возможно, операции и стали причинами скорой кончины артиста.

«Это было немного грустно для меня, потому что он обещал мне, что прекратит пить. Однажды перед шоу я увидел его пьяным. В тот момент я подумал: «Вау, парень, что ты делаешь? Что происходит?» Но мы сделали то шоу, хоть я и был расстроен происходящим. Несмотря на все, мы замечательно провели то время. Мы были по-настоящему близки», — вспоминает Роджерс.

Соболезнования выразили и музыканты, которые сотрудничали с Avicii. «Опустошен известием об уходе Avicii. Работа с ним была одним из моих любимых моментов сотрудничества. Слишком молодой. Мир был счастливее и полнее с его присутствием и искусством», — написала в своем twitter группа Imagine Dragons.

«Так грустно и трагично. Прощай, дорогой Тим», — написала в Instagram Мадонна.