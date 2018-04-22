Всеобщие выборы пройдут в Парагвае 22 апреля

Избирательные власти Парагвая сообщают, что местные жители в воскресенье, 22 апреля, выберут лидера страны, 80 депутатов, 45 сенаторов, 17 губернаторов.

На пост президента претендуют 10 человек. Тем не менее, среди них выделяют двоих: Марио Абдо Бенитеса от правящей правой партии «Колорадо» и Эфраина Алегре от оппозиционной Подлинной радикальной либеральной партии.

Напомним, что президента в этой стране избирают на 5 лет, что примечательно — только на один срок. Депутатов и сенаторов также изберут на 5 лет.